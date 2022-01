Coronasituation Kein Normalzustand im Klinikverbund

Nicht nur bei den Patienten ist derzeit wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen. Auch was den Krankenstand der Mitarbeiter angeht, beobachtet man beim Klinikverbund die rasant steigenden Inzidenzen mit Sorge. Im vergangenen November lag die Krankenstandsquote an allen Standorten bei rund 7,2 Prozent, im Dezember bei etwa 6,9 Prozent – mehr als in den Vorjahren. Deshalb konnten in den Kliniken des Verbundes im vergangenen November 840 Schichtdienste und im Dezember 790 Schichten nicht normal besetzt werden.