Coronapandemie Kreis Böblingen fordert Impfpflicht

Eine hohe Impfquote könne zwar nicht hohe Infektionszahlen verhindern. Sie verhindere jedoch eine hohe Zahl lebensbedrohlicher Krankheitsverläufe. Laut dem Robert-Koch-Institut ist die Wahrscheinlichkeit, schwer an Covid-19 zu erkranken, bei den vollständig gegen dieses Virus geimpften Menschen um etwa 90 Prozent geringer als bei den nicht geimpften. Ohne die weitere Immunisierung durch die Schutzimpfung müsste bis zur Durchseuchung der ungeimpften Bevölkerung durch eine Ansteckung mit dem Coronavirus mit Tausenden weiteren Toten und einer hohen Belastung der Intensivkapazitäten gerechnet werden.

Enttäuschende Impfquote

Da es nach wie vor kein wirksames Medikament für eine Heilung der Erkrankung gäbe, biete nur das Impfen eine Vorbeugung vor einer zu hohen Zahl an schweren Erkrankungen für das Gesundheitssystem. Um in den sogenannten endemischen Zustand zu kommen, müssen nach Schätzungen von Experten rund 90 Prozent der Menschen geimpft oder genesen sein.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle News zur Coronapandemie

Zahlreiche Opfer anderer Erkrankungen

Impfquote im Kreis Böblingen liegt bei 62,1 Prozent

Im Landkreis Böblingen beträgt die aktuelle Impfquote nur 62,1 Prozent, obwohl mit dem Kreisimpfzentrum in Sindelfingen, einer Vielzahl an dezentralen und mobilen Impf-Aktionen in allen Kommunen sowie Kooperationen mit den verschiedensten Akteuren viele Angebote gemacht wurden und weiter werden. Die Impfskepsis sei in diesem Ausmaß enttäuschend.