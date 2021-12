Auch im Landkreis Böblingen, in dem die Sieben-Tage-Inzidenz nach dem Überschreiten der 500er-Marke am Wochenende kurzzeitig eingebrochen war, schnellen die Werte wieder in die Höhe. Lag der Inzidenzwert hier am Dienstag noch bei rund 426, stieg er am Mittwoch auf 474 und liegt damit wieder etwa auf dem Niveau der vergangenen Woche. Von Dienstag auf Mittwoch wurden 518 neue Fälle gemeldet. Insgesamt gibt es im Kreis Böblingen aktuell rund 29 200 Corona-Fälle.