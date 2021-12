Coronapandemie in Leonberg Der Pferdemarkt ist abgesagt

In der aktuellen Alarmstufe II gilt für öffentliche Veranstaltungen nun die 2G-plus-Regel, Stadtfeste sind aktuell nicht mehr erlaubt. Ein Versammlungs- und Böllerverbot wird an Silvester gelten, die 2G-Regel wird im Einzelhandel praktiziert, soweit er nicht der Grundversorgung dient. Für Ungeimpfte greifen empfindliche Kontaktbeschränkungen – und eine Impfpflicht wird ab dem 16. März 2022 unter anderem für Beschäftigte in der Pflege und in Krankenhäusern sowie für Erzieherinnen und Erzieher eingeführt.