§G gilt auch an der Jugendmusikschule

Auch in der Volkshochschule gilt die 3G-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht. In der Jugendmusikschule müssen Schüler unter 18 Jahren in den Ferien in geschlossenen Räumen geimpft, genesen oder getestet sein. Außerdem gilt eine Maskenpflicht. Alle ab 18 Jahren müssen FFP2-Masken tragen. Im Gesangsunterricht und im Unterricht mit Blasinstrumenten muss keine Maske getragen werden, wenn der Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden kann.