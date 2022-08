Coronapandemie in Ditzingen Eine Kommune sucht Ehrenamtliche

Es tun sich immer neue Wege auf

Nach Einschätzung der Stadtverwaltung fehlen überall ähnlich viele Ehrenamtliche. Allerdings seien im Bereich des FED viele „Quellen“ von Helferinnen und Helfern weggefallen, sei es bei den Ehrenamtlichen, aber auch in anderen Bereichen. Ein Beispiel: Vor Corona habe es auch Schülerpraktikantinnen und Schülerpraktikanten gegeben, die tagsüber bei den Angeboten mitgeholfen haben. Viele dieser Angebote hätten wegen Corona reduziert oder etwa in den Abend verlegt werden müssen, sodass die Mitarbeit für die Schülerinnen und Schüler nicht mehr im Rahmen eines Praktikums möglich gewesen sei.

„Andererseits merken wir, dass sich immer neue Wege auftun“, berichtet Annette Pfaff-Schmid: Der FED arbeitet mit dem Tennisclub zusammen, der erst Schnupperstunden und dann regelmäßige inklusive Angebote für Menschen mit und ohne Behinderung in seinem Angebot etabliert hat. „Und wer sich am Feierabend oder am Wochenende einbringt, wird erleben, wie viel Freude die Angebote und Begegnungen mit Menschen mit Behinderungen machen – manchmal ist ein herzhaftes Lächeln viel mehr wert als ein tolles Event.“

Soziale Einrichtungen „sehr gefordert“

Grundsätzlich sei der Stadt daran gelegen zu erfahren, was Ehrenamtliche benötigen, um sie dann entsprechend zu unterstützen. Das gilt angesichts der vielen Flüchtlinge aus der Ukraine gerade für die sozialen Einrichtungen und Gruppen, die „sehr gefordert“ seien. Die Stadtverwaltung kündigte eine Informationsreihe der städtischen Öffentlichkeitsarbeit zu den sozialen Einrichtungen in Ditzingen an, verteilt über die kommenden Monate – „um auf dieses Engagement und die Institutionen noch stärker aufmerksam zu machen, um weitere Helferinnen und Helfer zu gewinnen sowie zum Spenden aufzurufen und dieses Engagement zu ehren“.

Ehrenamt gesucht? Angebote und mehr Infos gibt es auf ditzingen.de unter „Leben&Freizeit“ und dann „Bürgerschaftliches Engagement“ in der Ehrenamtsbörse.