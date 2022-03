Mehr als 15 000 Menschen geimpft

Die Organisation lag beim Gesundheitsamt in Kooperation mit der Stadt Pforzheim, die Impfungen wurden eigenverantwortlich von verschiedenen niedergelassenen Ärzten, den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) der Kliniken und dem Mobilen Impfteam aus Karlsruhe durchgeführt. Mehr als 15 000 Menschen haben hier eine Impfung verabreicht bekommen. Darüber hinaus werden über den Enzkreis verteilt noch mehrere Impfstützpunkte betrieben: in Birkenfeld, in Mühlacker, in Remchingen und in Friolzheim. Auch diese Einrichtungen werden nach dem 31. März geschlossen.