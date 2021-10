Coronapandemie im Altkreis Inzidenzwerte steigen rasant

Kreis Böblingen/Enzkreis - Einen großen Sprung haben die Corona-Werte in vielen Landkreisen in der vergangenen Woche gemacht, sowohl die Sieben-Tage-Inzidenz als auch die Hospitalisierungswerte steigen – und das rasant. „Die Zahlen steigen tatsächlich besorgniserregend“, konstatiert der Böblinger Landrat Roland Bernhard. „Wir sehen auch in den Kliniken des Klinikverbunds Südwest in der vergangenen Woche eine Steigerung von 22 auf 32 Corona-Fällen stationär, davon derzeit vier intensiv.“ Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Landkreis Böblingen betrug am Mittwoch knapp 120, eine Woche zuvor noch rund 90. Ähnliches lässt sich im Enzkreis beobachten: Betrug hier die Inzidenz vor rund einer Woche noch 133, lag sie am vergangenen Mittwoch schon bei 233.