Coronapandemie im Altkreis Die Hoffnung liegt bei Spider-Man

Altkreis Leonberg - Empört über das Regel-Chaos, das von der Landesregierung Anfang dieser Woche produziert wurde, ist Lazo Tanakopoulos, der Inhaber des Leonberger Plaza-Sportsclub. „Ein Desaster in dieser Art und Weise hätte in jedem Unternehmen Konsequenzen gehabt, in der Politik aber nicht“, kritisiert Lazo Tanakopoulos. Dennoch ist er froh, dass schließlich die Test-Ausnahme der 2G-plus-Regel auf Geimpfte und Genesene, deren Impfung beziehungsweise Erkrankung weniger als sechs Monate zurückliegt, erweitert wurde.