Coronalage nach den Ferien Schulen planen schon für das neue Jahr

Pläne für das neue Schuljahr werden in Renningen schon jetzt geschmiedet, etwa zu Lehraufträgen und Hygienekonzepten. „Das Anstrengende ist, dass man neben Plan A immer Plan B in der Hinterhand haben muss“, sagt Bundschuh. Natürlich könne man nicht alles planen – aber immerhin vorausschauend denken. So habe das Kollegium entschieden, die Hälfte der Schul-Tablets für eventuellen Fernunterricht zu reservieren, falls die Kinder nach den Ferien doch wieder von zu Hause aus lernen müssen.

Land will Hilfskräfte stellen

Für eventuellen Fernunterricht fühlt sich Bundschuh gewappnet. „Wir haben in eineinhalb Jahren unglaublich viel dazugelernt.“ Auch Roman Peters sieht das so: „Solle das passieren, sind wir vorbereitet.“ Das Leonberger JKG sei technisch so aufgestellt, dass man bei einem Wechselmodell den Unterricht im Klassenzimmer live für die Kinder zuhause übertragen könne.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Sanierung der Realschule kostet 13 Millionen Euro

Und noch mehr Unterstützung soll unterwegs sein: Mit dem auf zwei Jahre ausgelegten Programm „Lernen mit Rückenwind“ will das Land zusätzliche Hilfskräfte – etwa Lehramtsstudierende – an die Schulen entsenden. Wie genau das an den hiesigen Schulen aussehen wird, weiß Peters noch nicht, sieht das Programm aber vorerst positiv. „Zwei Jahre sind ein guter Zeitraum“, findet er. „Wie viele Personen nun zu uns kommen und wie diese qualifiziert sind – das müssen wir sehen.“