Coronaimpfungen Das gilt in Leonberg und Herrenberg

Leonberg - Für das Impfen in den Pop-up-Angeboten in Leonberg und Herrenberg gelten ab Sonntag, 2. Januar, neue Regeln. Geimpft wird wie bisher in Leonberg in der früheren Post, in Herrenberg in der Mehrzweckhalle. Von Sonntag, 2. Januar, und bis Freitag, 7. Januar, werden aber jeweils sogar zwei mobile Impfteams nach Leonberg und nach Herrenberg fahren, im Gepäck haben sie die Impfstoffe von Biontech und Moderna. Geimpft wird jeweils von 10 bis 15 Uhr, am Feiertag, 6. Januar, findet kein Impfen statt.