Coronaimpfung in Weil der Stadt Hier wird Moderna verimpft

Das Angebot richtet sich an Menschen, die mindestens 30 Jahre alt und nicht schwanger sind. Die Aktion findet in einem leer stehenden Gebäude (ehemals Vögele/Miller & Monroe) neben dem Lidl in der Siemensstraße 1 statt. Weitere Aktionen sind in den kommenden Wochen geplant, die Stadtverwaltung wird noch informieren. Wer vollständig mit Biontech oder Moderna geimpft wurde, darf sich erst anmelden, wenn die letzte Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt. Bei einem Vektor-Impfstoff ist die Auffrischungsimpfung auch früher möglich.