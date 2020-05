Coronabedingt Die Locken vergangener Jahrzehnte sind wieder da

Leonberg - Also gut, um 19 Uhr geht noch was.“ Selbst Stammkunden kann Melanie Bourutzis keine große Terminauswahl anbieten. Nachdem die Friseure seit dieser Woche wieder öffnen dürfen, steht auch in ihrem Salon in der Leonberger Altstadt das Telefon nicht still. Nach siebenwöchiger Zwangspause drängt es die Menschen zum Haarschnitt.