Corona zum Trotz Mit Kreativität lassen sie dem Bewegungsdrang freien Lauf

Insgesamt zehn Stationen sind auf bunten Tafeln beschrieben. Alles, was die Kinder benötigen, finden sie vor Ort. Eine gewöhnliche Bank ist bestens geeignet für Liegestützen, der Radständer für das gestützte Hüpfen, auf dem Asphaltweg üben die Kinder verschiedene Gangarten und von den Natursteinen herunter wagen sie die Strecksprünge. Wer alle Stationen hintereinander turnt, merkt am Ende, dass alle Muskeln beansprucht wurden. Gedränge gibt es in diesem Parcours nicht, denn alle Übungen sind so aufgebaut, dass reichlich Abstand dazwischen ist. „Individualsport und Sport zu zweit mit Abstand ist möglich“, sagt Küsell.

Sport unter freiem Himmel gegen Corona-Stress. Foto: red

Die Kinder haben also trotz der Einschränkungen auch mit eigener Kreativität zahlreiche Möglichkeiten, ihrem Bewegungsdrang freien Lauf zu lassen. „Wir wollen mit solchen Ideen auch in diesen herausfordernden Zeiten für die Mitglieder da sein“, sagt die Übungsleiterin, „den Trimmpfad dürfen natürlich alle Kinder nutzen, und er wird auch ganz gut angenommen.“

Und was die drei geliehenen Trampoline betrifft, hofft sie, das Projekt beim Schwäbischen Turnerbund verlängern zu dürfen, sobald die Sporthallen wieder geöffnet sind. „Meine Idee ist ja, dass sich der Verein dann ein Trampolin anschafft, wenn es die Finanzlage erlaubt.“ Derzeit komme das aber nicht in Frage. Wegen Corona haben Vereine grundsätzlich keine Möglichkeit, die eigene Kasse aufzubessern, weil alle Veranstaltungen bis auf Weiteres gestrichen sind.