Corona zum Trotz Die Leonberger Maibock-Party läuft im Netz

Und das funktioniert so: Jeder Aktive bekommt am Donnerstag ein kleines Maibock-Paket. Darin sind Getränke von Bier über Cola bis zum Prosecco für die Damen, zwei symbolische Essenmarken und noch andere Überraschungen, die an dieser Stelle nicht verraten werden.

„Am Freitag bieten wir für unsere Aktiven über Youtube ein zweistündiges Programm“, verspricht Schultheiß. Dafür sind Simon Salin, seine Frau Julia und der Zugführer Stefan Neininger in einer Art Studio. Von dort aus moderieren sie das virtuelle Maibock-Fest, das die THW’ler und andere Freunde der Hilfsorganisation daheim am Laptop verfolgen können.

Doch wie beim echten Fest: Einfach nur Zuschauen gilt nicht. Die Leute vom Technischen Hilfswerk müssen daheim aktiv werden und zum Beispiel mit dem Bier aus dem Maibock-Paket einen Mini-Fassanstich ausführen. Auch die perfekte Maibock-Wurst wird am Freitag gegrillt.

„Wir haben uns einiges einfallen lassen“, sagt Matthias Schultheiß, der nicht verhehlt, dass die virtuelle Party nur ein schwacher Trost für das ausgefallene Fest ist „Angesichts der tollen Resonanz haben die Einsätze in der Mai-Nacht und am Feiertag immer Riesenspaß gemacht“, sagt der Ortsbeauftragte, wie der Chef im THW-Deutsch offiziell heißt.

Hohe Einnahmeverluste

Wirtschaftlich bereitet das ausgefallene Fest den Helfern richtige Probleme. „Es ist eine unserer Haupteinnahmequellen“, meint Schultheiß. „Unterm Strich werden uns rund 6000 Euro fehlen.“ Schon Ende März hatte sich der THW-Vorstand durchgerungen, die Party abzusagen. Deshalb konnten weitere Kosten vermieden werden, etwa das Buchen der Tanzband oder auch die Lebensmittelbestellungen bei der Metzgerei Ruff und der Bäckerei Zachert, die das Maibock-Fest beliefern.

Nicht nur das ausgefallene Fest bereitet dem THW finanzielle Sorgen: „Ganz viele Veranstaltungen, bei den wir sonst im Einsatz sind fallen aus, etwa Glemseck 101“, sagt Matthias Schultheiß. „Das bedeutet für uns weniger Einnahmen.“