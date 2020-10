Corona-Zahlen steigen Nur noch 50 Leute dürfen im Kreis Böblingen privat feiern

Mit dem Erreichen des Wertes von 35 verfügt der Landkreis, dass für private Feiern in öffentlichen oder angemieteten Räumen die Obergrenze von 50 Personen gilt. Privat werde empfohlen, sich auf maximal 25 Teilnehmer zu begrenzen. „Bei einer Inzidenz von 50 werden diese Zahlen auf 25 in öffentlichen Räumen beziehungsweise zehn im privaten Bereich abgesenkt“, kündigt der Landrat an. Zudem werde dann, analog zum Vorgehen im Kreis Esslingen, eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum eingeführt. „Überall da, wo der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann“, erklärt Roland Bernhard.