Kreis Böblingen - Innerhalb von nur einer Woche ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Böblingen rapide gestiegen. Lag sie am Sonntag vor einer Wochen nach Zahlen des Landesgesundheitsamtes noch bei einem Wert von 12, so schnellte sie an diesem Wochenende zuerst auf 49,9 und dann 50,4 hoch. Das heißt, dass sich in den vergangenen sieben Tage etwa 50 Menschen je 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert haben.