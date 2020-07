Corona Was tun nach einer Urlaubsreise?

„Wer aus einem Risikogebiet kommt, muss sich künftig unmittelbar nach seiner Einreise nach Deutschland beim Rathaus seines Wohnortes melden, sich in Quarantäne begeben und darf diese auch zum Abstrich für den Corona-Test nicht verlassen“, teilt die Amtsärztin mit. Daher sollte beim Hausarzt nachgefragt werden, ob er der Abstrich bei einem Hausbesuchs macht. „Unabhängig davon, ob Risikogebiet oder nicht: Wer noch am Urlaubsort Symptome zeigt, sollte sich – wenn er beispielsweise mit dem Flugzeug oder der Bahn nach Hause fahren möchte – auf jeden Fall noch am Urlaubsort testen lassen“, betont Joggerst. Der Test darf höchstens 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland durchgeführt worden sein.