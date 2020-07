Corona-Vorschriften Blinden fällt der Abstand schwer

„Die Maske beeinträchtigt mich auch sehr“, zählt er noch ein Problem auf. Er selbst hört damit schlechter und kann andere noch viel schlechter verstehen. Ins Restaurant, in die Therme oder in Supermärkte geht Martin Stürner nur in Begleitung. Er sei ein Typ, der gerne unterwegs sei, sagt der Telefonist, der seit 1984 im Landratsamt arbeitet. Die Zeit des Kontaktverbots seien für ihn „heftige Monate“ gewesen, berichtet er und schwärmt vom ersten Ausflug ins Blühende Barock. Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hat der 56-Jährige nicht. „Ich passe auf, ich mache mich nicht verrückt“, sagt er. Weil er seine Hände zur Orientierung braucht, hat er es sich längst abgewöhnt, sich ins Gesicht zu fassen.