Corona Von 103 auf Null: Guter Corona-Trend im Klinikverbund

Natürlich müsse man das als Momentaufnahme sehen, zumal täglich teils über 20 Verdachtsfälle in den Kliniken auftreten. „Insgesamt wurden seit Anfang der Pandemie bis Ende Mai 832 Corona-Patienten in den Häusern des Klinikverbundes behandelt, in den vier Kliniken im Landkreis Böblingen davon 648“, so Bernhard. „Das Durchschnittsalter der behandelten Patienten lag bei 69 Jahren, es gab Patienten im Alter von 0 bis 100 Jahre. Besonders schön: Beide konnten aus der stationären Behandlung wieder entlassen werden.“ Dennoch dürfe man bei aller Freude über die positive Entwicklung nicht vergessen, dass bislang rund elf Prozent aller stationären Corona-Patienten im Klinikverbund verstorben sind.