Corona-Verordnung Sport Vorsichtiges Herantasten an die Normalität

Leonberg - Vom 1. Juli an gibt es grünes Licht. Der Trainings- und Übungsbetrieb in Mannschafts- und Kampfsportarten ist dann wieder möglich. Die neue Corona-Verordnung Sport gestattet auch die „Durchführung von Sportwettkämpfen mit Körperkontakt auch im Breitensport“, heißt es in der Pressemitteilung des Kultusministeriums vom vergangenen Donnerstag. Die Nachricht wurde freudig, aber nicht euphorisch aufgenommen, wie eine Umfrage unter den Verantwortlichen der im Altkreis höchstklassig spielenden Mannschaften zeigt.