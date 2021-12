Corona-Verordnung im Einzelhandel Hin- und Her verunsichert Kunden

In inhabergeführten Läden fehlen die Ressourcen

Die Situation sei natürlich für Viele schwierig und stelle für viele Händler eine große Herausforderung dar, bestätigt auch Alicia Paulus, die Wirtschaftsförderin der Stadt Renningen. „Wir haben hier viele inhabergeführte Geschäfte“, sagt sie. „Da sind Personal und finanzielle Mittel, um jemanden zum Kontrollieren an die Tür zu stellen, oft knapp.“ Dass die Regeln kurzfristig kommuniziert werden, verunsichere die Menschen. „Wir gehen davon aus, dass das die Weihnachtssaison trüben wird“, sagt Alicia Paulus.

Nicht überall wird Trübsal geblasen: „Ich bin ein positiver Mensch“, sagt Annegret Skubski, die Inhaberin des Spielwarenhandels Kauffmann in Renningen. Natürlich seien die Einlasskontrollen ein Mehraufwand, auch die Kunden würden häufiger wegen Fragen rund um den Einlass anrufen. Aber: „Die Leute kommen, und es macht jeder mit.“ Einen großen Knick im Kundenstrom konnte sie nicht feststellen. Ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet ihr die Situation dann aber doch – besonders, weil man nicht wisse, welche Regeln noch folgen: „Es ist schwierig, zu planen.“

Nachjustieren ist sinnvoll

Auch Walter Kämpf betrachtet die Situation kritisch, gleichwohl mit Ruhe. „Die 2-G-Regel halten wir für sinnvoll und akzeptabel.“ Die Kontrollen kämen sehr gut an, die Kunden seien sicher, dass die Regeln beachtet würden. „Der Einlass ist sehr schnell erledigt“, sagt der Seniorchef von Mode Kämpf. Neben dem Stammsitz in Ditzingen betreiben er und sein Sohn eine Filiale in Münchingen. Mit Abstand, Maske und den Kontrollen werde das Mögliche für die Sicherheit der Kunden getan. Das wüssten diese auch zu würdigen. „Ein entspanntes Einkaufen ist möglich“, sagt Walter Kämpf.

Dass das Land die Regeln bei Bedarf nachjustiert, sei richtig – und allemal besser, als stur an Regeln festzuhalten, die sich als nicht praktikabel erwiesen. So viel Verständnis er für die Politik in diesem Fall aufbringt, so sehr fordert er diese dazu auf, sich besser an der Basis zu orientieren, Vereine und Verbände in die Entscheidungen einzubeziehen.

Mehr Vertrauen und weniger Kurzfristigkeit

Den Einzelhändlern mehr zu vertrauen, das fordert auch Viola Noack, die Vorsitzende des Korntaler Gewerbe- und Handelsvereins. Die Situation sei für den Einzelhandel „grundsätzlich eine Katastrophe“. Den Geschäften oder Gastronomiebetrieben helfe es nicht, wenn sie offenbleiben könnten, aber die Frequenz nicht dieselbe sei. Sie selbst ist nicht betroffen, mit ihrem Optikerfachgeschäft gilt sie als systemrelevant. Seit mehr als anderthalb Jahren Jahren beschäftige sich die Politik mit dem Thema, aber noch immer würde viel zu kurzfristig entschieden und nicht richtig kommuniziert, ärgert sich Viola Noack.

Die Kurzfristigkeit sei für die Händler „herausfordernd“, sagt auch Guido Braun. Er ist einer der drei stellvertretenden Vorsitzenden des Ditzinger Wirtschaftsvereins, der Aktiven Wirtschaft. Die sich immer wieder verändernden Regeln führten zu Unsicherheiten sowohl bei Händlern als auch bei Kunden. „Das ist nicht förderlich“, sagt Guido Braun mit Blick auf den Einzelhandel. Einerseits sei es den Menschen inzwischen möglich, in und mit der Krise zu leben. Doch man verärgere sie unnötig durch die kurze Reaktionszeit, die bleibt, um auf die neuen Beschlüsse zu reagieren.