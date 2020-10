Am Freitagnachmittag hat der Landkreis Böblingen in einer Allgemeinverfügung weitere Regeln verschärft, die an diesem Samstag in Kraft treten. Der Inzidenzwert – Ansteckung pro 100 000 Menschen in sieben Tagen – hatte gestern einen bisherigen Höchstwert von von 85,3 erreicht. Demnach gilt für Veranstaltungen eine generelle Obergrenze von 100 Personen. Dies betrifft am Wochenende vor allen Dingen Sportveranstaltungen. Sowohl auf den Fußballplätzen als auch in sämtlichen Sporthallen im Landkreis darf diese Zahl nicht überschritten werden.