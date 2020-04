Corona verändert Spendenlauf für Mukoviszidose-Kranke Ditzinger Lebenslauf verbindet Läufer erstmals weltweit

Aber es wäre wohl genauso im Sinne Manfred Schröders gewesen, in der traurigen Erinnerung auch den Blick nach vorne zu richten, im Sinne der Sache weiterzumachen. Statt an einem Ort wird es nun in einem definierten Zeitraum viele kleine Läufe geben, einzeln oder zu zweit kann man sich auf den Weg machen. Dabei, so haben die Organisatoren auch festgestellt, rückt nun umso stärker die Sache in den Mittelpunkt, um die es seit jeher geht: die Unterstützung der an Mukoviszidose Erkrankten. Dass nun eine Beteiligung auch aus großer räumlicher Distanz möglich sein wird, hat auf viele Menschen Charme, die der Sache verbunden sind: Mit dabei sein werden in diesem Jahr Läufer in Ditzingens Partnerstädten Rillieux-la-Pape in Frankreich und Gyula in Ungarn. Laut Jana Maierhofer gibt es auch eine Rückmeldung aus Neuseeland. Ein Mitarbeiter einer Firma sitzt dort derzeit fest.

Je nachdem, wie das neue Konzept angenommen wird, soll es 2021 integriert werden. Becher kann sich vorstellen, den Ditzinger Lebenslauf in der Glemsaue mit den dezentralen Läufen zu verbinden.

Der Lebenslauf ist vom 22. April bis zum 3. Mai. Die Anmeldung erfolgt im Internet auf der der Seite www.ditzinger-lebenslauf.de. In der Glemsaue findet nichts statt.