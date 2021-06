Corona und Fußball-EM Einfach wieder ein Stück Lebensqualität

Bei schönem Wetter steht auch im mexikanischen Restaurant Joe Peña’s im Leonberger Traumpalast der Bildschirm draußen. „Bei uns kann man alle Spiele anschauen“, heißt es dort. Für Marion Karle stand kaum zur Debatte, ob im Stadionstüble, das sie mit ihrem Mann Horst betreibt, EM-Spiele ausgestrahlt werden sollen oder nicht. „Das gehört bei uns einfach dazu“, sagt sie. In die Vereinsgaststätte der SpVgg Weil der Stadt passen rund 60 Leute, schätzt sie – 30 in den Innenraum und 30 auf die Außenflächen. Für die Terrasse bräuchten Gäste keinen Schnelltest, so die Inhaberin. Wer drinnen sitzen will, müsse sich aber nach wie vor testen lassen. Dass im Vereinsheim wieder Menschen zusammenkommen, um gemeinsam Sport zu schauen, freut Marion Karle: „Es ist einfach ein Stück Lebensqualität.“

Ausgestrahlt werden die EM-Spiele in Weil der Stadt auch im Restaurant Sankt Augustinus des Katholischen Gemeindehauses. Dort befindet sich die Leinwand draußen, Tests brauche es also nicht, sagt die Inhaberin Türkan Kapusuz. „Schwierige Zeiten“ habe man hinter sich, betont sie. „Die letzten Wochen ist es aber gut gelaufen.“ Dass man jetzt zur EM laden könne, sei also umso schöner.

In Ditzingen war es von städtischer Seite ursprünglich geplant, die Viertelfinalspiele am 2./3. Juli im Rahmen eines Public-Viewings zu zeigen. „Aufgrund von Corona haben wir uns letztlich dagegen entschieden“, heißt es im Rathaus. Im Café Courage in Gerlingen wird zu den Spielen mit deutscher Beteiligung wie in der Vergangenheit die große Leinwand im Bistro aufgestellt, eine Reservierung ist nicht möglich. Die anderen Spiele sind über den normalen Fernseher zu sehen.