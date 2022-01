Corona und Ferienende Schulen sehen sich gut vorbereitet

Die Maskenpflicht gilt weiterhin

Auch Sascha Annette Sauter, die Schulleiterin der Weil der Städter Heinrich-Steinhöwel-Gemeinschaftsschule, ist mit ihrem Kollegium bestens vorbereitet für den Start am Montag. „Wir haben mittlerweile Erfahrung und sind für alles eingerichtet, auch technisch für den Fernunterricht.“ Für sie gilt nach wie vor das Motto „auf Sicht fahren und von Woche zu Woche planen“. Die Konferenz für das gesamte Lehrerkollegium findet in der kommenden Woche online statt. Alle relevanten Informationen sind auf der Homepage der Schule in einem gesicherten Bereich einsehbar.

Neu eingeführt in der Gemeinschaftsschule wird demnächst das Lernmanagementsystem „itslearning“. Das webbasierte System, das seinen Ursprung in Helsinki hat, ermöglicht die Bereitstellung von Lerninhalten, die Organisation von Lernvorgängen und die Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden. „Was die Digitalisierung betrifft, sind wir also ganz gut ausgestattet“, sagt Sauter. Sollte ein Schüler einer Abschlussklasse in die Quarantäne müssen, ist in diesem Fall auch Hybridunterricht – also eine Kombination aus Präsenz- und Fernunterricht – möglich.

Diesmal sind die Maßnahmen weitgehend bekannt

Jörg Fröscher, der Rektor Theodor-Heuglin-Gesamtschule in Heimerdingen, hat „nichts Weltbewegendes“ in dem jüngsten Schreiben des Kultusministeriums entdeckt. „Die Tatsache, dass wir in der ersten Woche nach den Ferien alle Schüler, die nicht geboostert sind, täglich testen sollen, ist neu, viel mehr habe ich da sonst nicht heraus gelesen.“ Alle anderen Maßnahmen seien bereits bekannt. Auch seine Schule sei auf alle möglichen Situationen und die daraus resultierenden Unterrichtsformen selbstverständlich vorbereitet. „Digital sind wir bestens ausgestattet, das waren wir auch schon vor der Pandemie“, sagt Fröscher. Alle Schüler der Sekundarstufe hätten ein iPad, mit dem sie auch von zu Hause arbeiten könnten.

Die Theodor-Heuglin-Gesamtschule profitierte dabei von einem Pilotprojekt der Stadt Ditzingen, die eine Digitalisierungsoffensive gestartet hatte. Zudem hat sich die Bildungseinrichtung mit vielen anderen Gesamtschulen zusammengeschlossen und eine eigene digitale Lernumgebung geschaffen. „Hier können wir etwa optimal in Gruppen arbeiten und später wieder alles zusammenführen“, sagt Fröscher. Gespannt sei er, was in den nächsten Tagen in seinem Posteingang landet. „Wir haben uns längst an die Ungewissheit gewöhnt, die natürlich auch Mehrarbeit bedeutet.“