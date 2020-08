Corona-Testzentren Landkreis bittet: Testtermine genau einhalten

Die Termine gibt es ausschließlich über die Corona-Hotline des Kreises. Tests ohne Termin sind nicht möglich. „Reiserückkehrer sollten in erster Linie auf die eigens dafür eingerichteten Teststationen an Flughäfen, Bahnhöfen oder Autobahn-Rastplätzen zurückgreifen oder sich sogar schon am Urlaubsort testen lassen“, rät das Landratsamt. In der Region gibt es solche Stationen am Flughafen und am Bahnhof in Stuttgart. Tests im Ausland würden anerkannt, sofern sie längstens 48 Stunden vorher erfolgt sind.