Corona-Tests in Altenheimen Viele Infektionen auch in Heim in Weil der Stadt

Wie schon in Leonberg sind in Weil der Stadt die betroffenen Bewohner von den anderen räumlich getrennt worden. Das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung testet in diesen Tagen als erste Kreisbehörde in Baden-Württemberg flächendeckend sämtliche Pflegeeinrichtungen, bisher neun Häuser. In den anderen Heimen seien die Ergebnisse „überwiegend gut“, erklärt Landrat Roland Bernhard.