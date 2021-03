Eine Woche später, am Samstag, 10. April, ist die Wimsheimer Hagenschießhalle (Mühlweg 4) Anlaufstation für alle Testwilligen. Danach geht es im wöchentlichen Wechsel weiter. Parallel dazu sollen auch entsprechende Strukturen in Mönsheim, Wiernsheim und Wurmberg aufgebaut werden. Weitere Informationen dazu wird es noch geben, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltungen Friolzheim und Mönsheim.