Leonberg - Im Mehrzweckraum des Kurfiss (Pforzheimer Straße 5) in Höfingen eröffnet die nächste Leonberger Corona-Teststelle. Sie geht am Dienstag, 11. Mai, zum ersten Mal in Betrieb. Alle Bürgerinnen und Bürger können sich hier einmal pro Woche kostenlos auf Covid-19 testen lassen. Getestet wird dienstags von 14 bis 16 Uhr und von 16.30 bis 18.30 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 9.30 Uhr.