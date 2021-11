Corona-Schnelltest im Altkreis Hier kann man sich testen lassen

Die Teststation Dr. Scheltdorf im Erdgeschoss der Römergalerie (Römerstraße 75) ist montags, mittwochs und freitags von 14.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, dienstags und donnerstags von 12 bis 16 Uhr und samstags zwischen 9 und 13 Uhr. Termine können telefonisch unter 0 71 52 4 30 86 oder im Internet unter apo-schnelltest.de vereinbart werden. Man kann allerdings auch ohne Termin vorbeikommen.

Die Sozialstation (In der Au 10) bietet PCR- und Schnelltests an. Allerdings gilt dieses Angebot nur für Menschen, die mittels eines ärztlichen Attests nachweisen können, dass sie nicht geimpft werden können. Getestet wird von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Und auch der SV Leonberg/Eltingen (Bruckenbachstraße 37/1) bietet Schnelltests an. Montags und donnerstags (sowie auf vorherige Nachfrage) sind auch PCR-Tests möglich. Termine können online vereinbart werden (www.lisa-test.de). Eine Testung ohne Termin ist nach Registrierung und Passwortvergabe mit dem Komfort-QR-Code von www.lisa-test.de möglich. Und so hat die Teststelle geöffnet: Montag bis Freitag 8 bis 9.30 Uhr und 17 bis 18.30 Uhr sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 10 Uhr.

Renningen

In Renningen gibt es aktuell nur ein Schnelltestzentrum – das ist aber immerhin ein Drive Thru. In der Weil der Städter Straße 47 wir hier von Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 19 Uhr getestet. Sonntags hat das Testzentrum von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Bei Rückfragen ist das Drive Thru unter der Telefonnummer 07 11 / 9 88 69 07 34 zu erreichen. Ein Termin kann unter cosan.cubefour.de gebucht werden.

Weil der Stadt

In Weil der Stadt gibt es bisher zwei Anlaufstellen abseits der Arztpraxen: Die Schnellteststelle der ADL Service GmbH in der Borsigstraße 3 testet täglich von 8 bis 16 Uhr, allerdings nur mit Termin. Dieser kann telefonisch unter 0 70 33 / 46 66 98 13 oder per Email unter leitung@adlservice.de vereinbart werden.

Die Teststelle von Boppel Medical Engineering in der Stuttgarter Straße 4 hat montags, dienstags und donnerstags von 8.30 Uhr bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, mittwochs und freitags von 8.30 Uhr bis 13 Uhr und von 16 bis 17.30 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung erfolgt über boppel-med.de/coronatest.

Weitere Schnelltestzentren im Landkreis

Infos zu allen Schnelltestzentren im Kreis Böblingen gibt es außerdem auf der Homepage des Landratsamtes.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle News zur Coronapandemie