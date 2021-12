Corona-Schnelltest Das sind die Teststellen im Altkreis

Leonberg

In Leonberg gibt es derzeit fünf Teststellen. Im Leo-Center (Obergeschoss) wird montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr sowie sonntags zwischen 11 und 14 Uhr mit oder ohne Termin getestet, Anmeldung unter www.leo-test.de. Für einen Test in der h&h Apotheke am Leonberger Marktplatz ist eine Anmeldung nötig unter www.corona-schnelltest-leonberg.de. Für einen Test in der Apotheke in der Römergalerie (Erdgeschoss) kann man sich telefonisch unter 0 71 52 / 4 30 86 oder unter apo-schnelltest.de anmelden. Und auch der SV Leonberg/Eltingen bietet Schnelltests an. Termine können online vereinbart werden (www.lisa-test.de). Geöffnet ist Montag bis Freitag 8 bis 9.30 Uhr und 17 bis 18.30 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 bis 10 Uhr.