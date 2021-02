Corona rund um Leonberg Von Null auf 200: Ansturm auf die Salons

Schichtbetrieb von acht bis acht

Verstärkung hat sich auch Melanie Bouroutzis geholt. Neben ihren beiden Stammkräften tritt am Montag eine weitere Friseurin in ihrem Salon in der Leonberger Altstadt an. Dennoch arbeitet das Team von 8 bis 20 Uhr in Schichten. „Sonst packt man es einfach nicht“, erinnert sich die Chefin an den Stress nach der ersten Wiederöffnung im vergangenen Frühjahr. „Das war von Null auf 200“, sagt sie, die bei der Kundschaft nur Meli heißt. „Und dann wieder von 200 auf Null.“

14 Tage ausgebucht

Dass es diesmal eine vergleichsweise lange Vorlaufzeit gibt, sieht sie als Vorteil: „Nach dem vergangenen Lockdown wurden wir ins kalte Wasser geschmissen und mussten sehen, wie wir klar kommen.“ Jetzt sei der Neustart besser planbar.

Finanziell ist die zweimalige Zwangsschließung für Melanie Bouroutzis hart: „Sämtliche Kosten laufen weiter, ob Telefon, Strom oder das Kassensystem.“ Und der Vermieter habe nicht mit sich reden lassen. Trotzdem ist sie optimistisch: „Die ersten 14 Tage sind ausgebucht.“