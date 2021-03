In der Stadt Renningen gibt es bereits jetzt die Möglichkeit für Personal an Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege, sich zweimal pro Woche anlasslos auf das Coronavirus testen zu lassen. Sobald das Konzept des Landkreises in Renningen fortgeführt wird, werden noch mehr Bürger diese Möglichkeit bekommen. „Mit dieser leicht zugänglichen und wohnortnahen Testmöglichkeit soll die Hemmschwelle für einen Schnelltest gesenkt werden“, heißt es von der Stadt Renningen.