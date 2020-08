Corona-Regeln Im Kreis nehmen die Corona-Fälle wieder leicht zu

Ticket oder Hotelrechnung aufheben

Auch ein Wiederholungstest wird übernommen. Wer Reiserückkehrer ist, sollte dies durch ein Ticket, einen Boarding-Pass, eine Hotelrechnung oder einen anderen Nachweis belegen. Die aktuelle Liste der Risikogebiete veröffentlicht das Robert-Koch-Institut auf seiner Homepage.

Um die Kapazitäten an den Testzentren freizuhalten, sollten Reiserückkehr die Möglichkeiten an Flughäfen, Fernbusstationen, Bahnhöfen oder Rastplätzen in Grenznähe nutzen, empfiehlt das Landratsamt. In der hiesigen Region ist ein Testzentrum am Stuttgarter Hauptbahnhof vorgesehen. Getestet wird auch an den großen Umsteigebahnhöfen im Land, etwa in Karlsruhe oder Freiburg. Natürlich kann zudem der Hausarzt an die nächstgelegene Corona-Ambulanz überweisen.

Bis das Testergebnis vorliegt – das dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden – müssen sich Rückkehrende aus Risikogebieten in häusliche Quarantäne begeben und sich an ihrem Wohnort im Rathaus melden.

Positive Ergebnisse werden immer auch an das Gesundheitsamt übermittelt. Wer ein negatives Ergebnis erhält, informiert sein jeweiliges Rathaus und braucht keine Quarantäne mehr einzuhalten.

Test innerhalb von 72 Stunden nach Einreise

Für Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten gilt Ähnliches, sie können sich freiwillig testen lassen. Auch hier werden die Kosten übernommen, wenn der Test innerhalb von 72 Stunden nach der Einreise erfolgt. Quarantäne- und Meldepflicht beim Bürgermeisteramt entfallen.

Im Krankenhaus Leonberg und den anderen Häusern des Klinikverbundes werden die Patienten ohnehin getestet.

In allen Fällen gilt jedoch: Ein negatives Testergebnis kann immer nur eine Momentaufnahme sein. Wer bei sich selbst unklare Symptome feststellt, muss unverzüglich Kontakt mit einem Arzt zur Abklärung der Symptome aufnehmen.

Neue Corona-Verordnung

Am Donnerstag tritt die überarbeitete Corona-Verordnung der grün-schwarzen Landesregierung in Kraft, die bis zum 30. September gilt. Nach den Sommerferien, also vom 14. September an, muss in weiterführenden Schulen und sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren außerhalb des Unterrichts eine Maske getragen werden. Auf Märkten in geschlossenen Räumen gilt künftig die Maskenpflicht. Die Daten der Besucher werden aber nicht mehr erhoben. Die Corona-Hotline des Kreises (0 70 31 / 6 63 35 00) ist immer von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 8 und 12 Uhr erreichbar.