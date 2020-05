Corona Qigong ist derzeit nur als Webinar möglich

Leonberg - Seit Mitte März können wegen der Corona-Pandemie in der Familien-Bildungsstätte (FBS) keine Kurse stattfinden. Für Familien und Kinder, aber auch für Ältere, ist die Situation eine große Herausforderung. „Wir hoffen, dass in absehbarer Zeit der Auftrag der Familien-Bildungsstätte, Menschen bei der Gestaltung ihres Alltags zu begleiten, wieder umfassend erfüllt werden kann“, sagt Leiterin Beate Meinzolt. Freude am Lernen, Bildung und Begegnung und die Unterstützung von Eltern bei ihrer Erziehungsaufgabe sollen wieder möglich sein.