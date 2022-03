Corona-Proteste Masken an Faißt, Mordbrief an Cohn

Unangemeldete Demo mit Trommeln und Pfeifen

Richtig drastisch hingegen ist die Situation in Leonberg, und zwar unabhängig von Corona: Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) erhielt im vergangenen August sogar eine Morddrohung. „Du hast noch zwei Monate Zeit, das Rathaus zu verlassen. Sonst wirst du vergiftet oder überfahren,“ zitiert der städtische Pressesprecher Sebastian Küster aus einem anonymen Drohbrief. Cohn stellte Strafanzeige gegen Unbekannt, bislang allerdings ohne Ergebnis.

Die Coronakrise lässt offensichtlich die Hemmschwelle niedriger werden. „Insgesamt ist der Ton in den vergangenen zwei Jahren deutlich rauer geworden“, berichtet Küster. Beleidigungen wie „Idiot“ oder „Vollidiot“ kämen immer wieder vor. Die meisten Schmähungen gegen den OB blieben anonym.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Alle News zur Coronapandemie

Renningen wiederum ist in Sachen Corona-Proteste kein unbeschriebenes Blatt. Bereits im Mai 2021, als die sogenannten Montagsspaziergänge noch nirgends ein Thema waren, versammelte sich eine Gruppe von mehr als 30 Eltern in einer Sitzung des Renninger Gemeinderats und protestierte gegen die Masken- und Testpflicht an Schulen. Schon damals erklärten Vertreter von der Stadtverwaltung und den Schulen, dass die Eltern mit ihren Forderungen an der falschen Adresse sind.

Lesen Sie aus unserem Angebot: „Montagsspaziergänge“: Gegenbewegung formiert sich

Erst vor wenigen Wochen lief einer der Montagsproteste aus dem Ruder, als die sogenannten Spaziergänger eben nicht spazierten, sondern sich als Gruppe vor dem Bürgerhaus versammelten und mit lautem Trommeln und Pfeifen die darin stattfindende Gemeinderatssitzung störten.

Wolfgang Faißt bezog damals klar Stellung und wiederholt seine Ansichten noch einmal: „Wir leben in einem demokratischen Land, in dem die Meinungsfreiheit durch das Grundgesetz abgesichert ist.“ Allerdings gebe es in einer funktionierenden Demokratie Spielregeln, die es einzuhalten gilt. „Dazu gehört auch, dass eine Demonstration rechtzeitig und unter Nennung einer verantwortlichen Person angemeldet wird.“

Angebot für ernsthafte Gespräche

Diese Möglichkeit, gegen Maßnahmen der Politik zu protestieren, stehe jedem frei, so Faißt. Er möchte zudem erneut die Hand ausstrecken und jedem die Möglichkeit zum gemeinsamen Gespräch anbieten „über die Fakten und die Möglichkeiten, die auf örtlicher Ebene zur Verfügung stehen“. Wer ein ernsthaftes Interesse an einem Dialog habe , dem stehe seine Tür jederzeit offen. Anonyme Briefe und Mails dagegen würden grundsätzlich nicht beantwortet. „Persönliche Anfeindungen tragen im Übrigen zu keinerlei Besserung der Lage bei,“, sagt Faißt.