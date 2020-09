Corona-Praxis in Leonberg Abstriche werden im DRK-Sanitätscontainer gemacht

Spezielle Sprechstunden

„Äußerst wichtig ist es, dass Personen mit Corona-Verdacht erst gar nicht in die Praxis kommen und strikt von den übrigen Patienten getrennt sind. Und das ist mit unserer Abstrichstation gewährleistet“, sagt die Leonberger Medizinerin. Das Besondere an dieser ist, dass sie in einer mobilen Sanitätsstation des DRK-Ortsvereins untergebracht ist. „Diese kommt in der Regel bei Großveranstaltungen wie etwa den Kinder- und Jugendtagen im Stadtpark oder beim Glemseck 101 zum Einsatz“, sagt David Korte. Der Leonberger FDP-Gemeinderat ist der stellvertretende Vorsitzende des örtlichen DRK-Vereins.