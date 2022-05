Corona-Pandemie Wenn das Leben am seidenen Faden hängt

Das schlimmste Wochenende seines Lebens

Mit hohem Fieber suchte er kurz vor Ostern 2021 die Ambulanz in der Leonberger Klinik auf. W. war damals noch nicht geimpft, weil es noch nicht genügend Impfstoff für alle gab. Nach einer Infusion durfte er wieder nach Hause. Doch was dann folgte, war das schlimmste Wochenende seines Lebens, sagt Nicolas W. Über die Ostertage stieg sein Fieber auf 40,2 Grad an. Sein Zustand verschlimmerte sich immer weiter. Ein Notarzt und sein Team mussten den Patienten daher am Ostermontag abholen und stationär in der Leonberger Klinik aufnehmen.