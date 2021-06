Landkreis Böblingen - Die von der Landesregierung in der Corona-Verordnung geführte Inzidenzstufe von 35 hat der Landkreis Böblingen am Dienstag an fünf Tagen in Folge unterschritten. Die Kreisverwaltung stellt deshalb am Mittwoch mit einer Allgemeinverfügung fest, dass damit die in der Verordnung vorgesehenen Lockerungen ab Donnerstag gelten.