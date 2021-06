Tests ab Montag in der Apotheke am Marktplatz

Das Testzentrum in der alten Post ist noch bis Samstag zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Alle Termine ab dem 14. Juni werden abgesagt. Für benötigte Schnelltests in den nächsten Wochen stehen neue Testtermine direkt in der h&h Apotheke am Marktplatz in Leonberg zur Verfügung, die auch über www.corona-schnelltest-leonberg.de buchbar sind. Auch die anderen Teststellen in der Stadt bleiben weiter bestehen und bieten Tests an.