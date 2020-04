Corona-Pandemie Masken für Renningen, Hilfe für Kolumbien

„In diesen Tagen kommen Hilferufe aus so vielen Ländern der Welt zu uns nach Renningen“, erzählt der Pfarrer der katholischen Kirche in Renningen, Franz Pitzal. Aus Burkina Faso zum Beispiel heißt es: „Wir haben einen Brunnen, sollen aber mit dem Wasser die Hände waschen anstatt es zum Trinken zu verwenden.“ Und aus Kolumbien: „Wir müssen die Kinder unseres Heimes heimschicken in ihre Favelas. Die Ernährung ist dort katastrophal.“ Städte in Eritrea sind vom Militär abgeriegelt. „Es gibt kaum Möglichkeiten, Hilferufe in die Welt zu schicken.“ Mit Geld aus Spenden und der Kirchenkasse konnten in den vergangenen Tagen schon 4500 Euro in fünf Länder geschickt werden, berichtet Pfarrer Pitzal. Er hofft nun auf weitere Spenden aus der Bevölkerung für Menschen, „die in größeren Nöten stecken als wir“. Wer helfen möchte: kathkirche.renningen@drs.de, Telefon 0 71 59 / 24 22. Ein Besuch vor Ort ist derzeit nicht möglich.