Corona-Pandemie Kontaktpersonen gemeinsam ermitteln

Im Landkreis Böblingen hat sich das Corona-Infektionsgeschehen deutlich beruhigt. In den Krankenhäusern des Klinikverbunds Südwest sind am Donnerstag nur zwei Covid-19 Patienten stationär behandelt worden, beide auf einer normalen Isolierstation. „Die Zahl schwankte die gesamte vergangene Woche immer so zwischen zwei bis drei Patienten“, sagt Ingo Matheus, der Sprecher des Klinikverbundes. Täglich werden um die 20 Verdachtsfälle untersucht, bei der Mehrheit liege aber keine Corona-Infektion vor.