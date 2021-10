Corona-Pandemie Inzidenz im Enzkreis bei knapp 200

Enzkreis - Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Enzkreis aktuell bei knapp über 193 und damit deutlich über den Werten der vorherigen Tage. Am Sonntag betrug die Inzidenz im Landkreis noch rund 161. Grund für den plötzlichen Sprung sei, dass die Fallmeldungen am Wochenende nicht beim Landesgesundheitsamt angekommen waren, berichtet ein Sprecher des Landratsamtes. Zudem habe es am Wochenende so viele neue Fälle gegeben, dass nicht alles erfasst und bearbeitet und damit erst am Montag gemeldet werden konnte.