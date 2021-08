Enzkreis-Gemeinden - Seit Mittwoch liegt die Inzidenz im Enzkreis mehr als fünf Tage in Folge über dem Schwellenwert von zehn Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Damit gelten, wie das Gesundheitsamt mitteilt, auch im Kreis – wie schon seit dem 1. August in der Stadt Pforzheim – automatisch die Regeln der Inzidenzstufe zwei, die in der Corona-Verordnung des Landes festgelegt sind.