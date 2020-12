Corona-Pandemie Die Polizei appelliert an die Vernunft der Bürger

Ludwigsburg - Weihnachten und auch der Jahreswechsel werden in diesem Jahr anders verlaufen müssen, als wir alle das gewohnt sind.“ Mit diesen Worten wendet sich der Polizeivizepräsident im Präsidium Ludwigsburg, Frank Spitzmüller, angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen mit dem Coronavirus an die Menschen in den Kreisen Böblingen und Ludwigsburg. „Feiern im größeren Kreis lieb gewonnener Menschen dürfen nicht stattfinden, um die nach wie vor dynamische Entwicklung nicht weiter zu befeuern und die Infektionszahlen nicht weiter in die Höhe schnellen zu lassen.“