Corona-Pandemie Der Enzkreis bekommt 20 Paletten mit Masken

Enzkreis - Sieben Einsatzfahrzeuge von Hilfsorganisationen im Innenhof des Landratsamtes Enzkreis – was am Dienstagmorgen auf den ersten Blick aussah wie ein Notfalleinsatz, war der Auftakt einer groß angelegten Verteilaktion: Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und Nieselregen galt es, rund 195 000 FFP2-Masken, die der Enzkreis vom Land Baden-Württemberg kostenlos erhalten hat, zügig an etwa 50 Einrichtungen der Altenpflege, der Behinderten- und Wohnungslosenhilfe im gesamten Kreisgebiet zu verteilen.