Corona-Pandemie Auch im Enzkreis gibt es weitere Öffnungen

Enzkreis - Im Enzkreis treten an diesem Mittwoch, 9. Juni, umfangreiche Öffnungen in Kraft. Denn dann unterschreitet die 7-Tage-Inzidenz fünf Tage in Folge den Inzidenzwert von 50. Das teilt das Landratsamt mit. Es dürfen sich dann bis zu zehn Personen aus drei Haushalten treffen. Kinder unter 14 Jahren aus dem gleichen Haushalt zählen nicht, ebenso wie Geimpfte und Genese.