Corona Noch mehr Lockerungen im Kreis Böblingen

Zudem tritt der Landkreis Böblingen in Stufe 2 des Stufenkonzepts des Landes ein, 14 Tage nach Öffnungsschritt 1. Dieses Stufenkonzept begann mit der Unterschreitung des Inzidenzwertes 100. Beispielsweise kann die Gastronomie von 6 bis 22 Uhr öffnen, außerdem können Kulturveranstaltungen im Innenbereich mit bis zu 100, außen mit bis 250 Personen stattfinden. Wellnessbereiche, Saunen und Schwimmbäder in Beherbergungsbetrieben können öffnen, ansonsten sind in Wellnessbereichen und Saunen Gruppen mit bis zu zehn Personen erlaubt. In Schwimmbädern ist eine Person pro 20 Quadratmeter erlaubt. Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport in Sportanlagen, -stätten und -studios ist zudem wieder möglich, innen wie außen. Bei Veranstaltungen zur Religionsausübung ist Gemeindegesang zulässig.