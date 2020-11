Corona-Maßnahmen Zukunftsangst in den Restaurantküchen im Altkreis Leonberg

Die Wirte in Leonberg sind verunsichert

Unsicher, ob sich das Mitnahmegeschäft finanziell trägt ist, auch Vassillios Memmos vom Restaurant Corfu-Palace in der Leonberger Stadthalle. Zumal diese Erlöse von der 75-Prozent-Unterstützung des Staates abgezogen würden. Memmos und seinen Geschäftspartner Theodoros Gokas hat es doppelt getroffen. Den Pächtern der Stadthallen-Gastronomie fehlen die Einnahmen aus den ausgefallenen Veranstaltungen und Tagungen. „Gerade lief es wieder besser“, berichtet Memmos. „Und jetzt haut man uns mit dem Hammer direkt auf den Kopf.“

Michael Wagner und Maria Müller stellen im Brauhaus Sacher die Stühle hoch.

Verunsicherung auch im Brauhaus Sacher am Bahnhof in Leonberg. „Wir überlegen noch, ob wir uns einen Außer-Haus-Verkauf leisten können“, sagt der Betriebsleiter Michael Wagner, der das komplette Herunterfahrten der Gastronomie für ungerecht hält: „Es gibt Kollegen, die sich nicht an die Regeln gehalten haben. Und die werden nicht bestraft. Aber die allermeisten, die die Auflagen genau erfüllt haben, werden nicht belohnt.“

Im Waldrestaurant Schillerhöhe in Gerlingen ging es seit Mitte Mai langsam aufwärts. Damals durfte Karin Feldmeier ihr Lokal wieder öffnen. „Wir konnten stetig steigende Umsätze erzielen und zuletzt rund 80 Prozent des Vorjahresumsatzes erwirtschaften. Vor allem aber kamen die Gäste wieder gern und haben sich wohl gefühlt haben“, berichtet die Inhaberin. Sie und ihr Team hätten sich mit erheblichem Aufwand an alle Vorgaben gehalten. „Unser Hygienekonzept wurde von vielen Gästen ausdrücklich gelobt.“ Zuletzt hat Feldmeier in Luftreinigungsgeräte investiert. Für zusätzliche Sicherheit.

Umso härter trifft es sie, dass sie jetzt erneut schließen muss. „Überzogen und nicht zielgerichtet“ findet sie das. „Wir sind absolut davon überzeugt, dass speziell die Speisegastronomie keinesfalls für die so extrem steigenden Infektionen verantwortlich gemacht werden kann“, sagt Feldmeier. Sie spricht von einem „erheblichen finanziellen, aber vor allem moralischen Rückschlag“. Und davon, dass nun wieder – besonders auch bei den Mitarbeitern – große Unsicherheit über deren berufliche Zukunft herrsche.

Seit dem Beginn der Pandemie bietet Karin Feldmeier ihre Speisen auch zum Abholen an. Das Angebot werde gut angenommen. Gleichwohl schätze sie, dass sie mit diesem Service maximal zehn Prozent des eigentlichen Umsatzes erziele.

„Dass wir schließen müssen, ist übertrieben“

Unverständnis ist auch in Ditzingen zu hören. „Dass wir schließen müssen, ist übertrieben“, sagt der Chef des Keltenfürsts, Giuseppe D’Urso – zumal andere Geschäfte mit „mehr Kontakt zu Kunden“ nicht betroffen seien. Als Betreiber eines „typischen gemütlichen Winterlokals mit nur kleinem Außenbereich“ mache er grade jetzt seinen größten Umsatz. Gleichwohl habe er in diesem Sommer mehr Gäste als in den Vorjahren registriert.

Seit Oktober kann man auch im Keltenfürst Essen zum Mitnehmen bestellen. „Ich habe einen zweiten Shutdown schon vermutet“, sagt Giuseppe D’Urso. Er hofft, dass das Angebot gut ankommt. Wenngleich es nicht im Ansatz die Verluste im November ausgleichen könne. „Wir haben 200 Sitzplätze, wegen Corona 130. Wie viele Essen muss ich da verkaufen?“